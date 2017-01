Dieven stelen auto van tien jaar oud

Nijlen - Dieven hebben zondagnacht een Toyota Landcruiser gestolen in de Vogelzangstraat. Opvallend: de auto was tien jaar oud en had 280.000 kilometer op de teller. En er stond reclame op.

De diefstal gebeurde op de oprit van de woning van Gio Lenglez. Hij heeft een bedrijf dat gespecialiseerd is in het snoeien en vellen van bomen. “De dieven hebben hun wagen op de Broechemsesteenweg gezet en zijn via een weiland tot aan mijn huis geraakt. Maar hoe ze de Landcruiser kunnen stelen hebben is ook voor mij nog onduidelijk. De sleutels zaten niet op de auto. Bovendien is het een wagen met een automatische versnellingsbak die niet zomaar te verplaatsen is zonder dat de sleutel erop zit”, zucht Gio.

De diefstal gebeurde tussen twaalf uur ’s nachts en half zes ’s ochtends. “Ik heb totaal niets gehoord. Maandagochtend omstreeks acht uur stelde ik vast dat mijn auto er niet meer stond.”

Voor Gio is de diefstal een kleine ramp. “Net nu het voor mij enorm druk is. En ze zijn niet alleen met de auto weg, in de auto lag ook heel wat gereedschap. Ik denk een achttal kettingzagen, een bladzuiger en nog wat kleiner gereedschap. Maar ik vermoed dat de daders niet geweten hebben dat er zoveel gereedschap in het voertuig lag.”

Het gestolen voertuig is zeker geen nieuw exemplaar. “Dit jaar zou hij tien jaar oud geworden zijn. De wagen was uitgerust met mijn reclame. En er stond 280.000 kilometer op de teller. Maar voor mij en mijn job was het eigenlijk het perfecte voertuig.”

Wie de zwarte Toyota Landcruiser heeft zien rijden na zondagnacht wordt verzocht om contact op te nemen met de politie van Berlaar-Nijlen: 03.466.16.16.