Wie waagt de eerste stap op het ijs?

Essen - Zowat overal in België zijn er bevroren plassen en beekjes te vinden. Ook de put aan de verkaveling in de Schilderswijk aan de Veldweg is omgeschapen tot een winterspeelterrein.

De vraag is of het ijs dik genoeg is om er op te gaan staan. Gezeten aan de rand van de put testten deze vier scholieren of het doenbaar was. “Ik vrees van niet”, zeiden de jongens. “Volgens mij is het ijs op sommige plaatsen nog te dun.” Een stapje op het ijs riskeerden ze nog niet. Dat wordt dus nog minstens één nachtje extra slapen.