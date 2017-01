Westerlo rondt transfer Nikolic af

Westerlo heeft maandag de transfer van Marko Nikolic (19) definitief afgerond. De Zweed zette zijn handtekening onder een contract tot het einde van het seizoen en zal met het nummer 7 spelen.

Nikolic trok eerder deze maand al mee op stage naar het Spaanse San Pedro del Pinatar en liet daar een goede indruk na. In Westerlo moet de Jacky Mathijssen meer offensieve opties geven.

“Ik kan zowel centraal als op de flank uit de voeten, maar ik kom het best tot mijn recht als een nummer 10”, sprak Nikolic bij zijn voorstelling. “Mijn passing en techniek zijn mijn sterkste punten, maar de supporters moeten van mij geen dribbels verwachten. Ik speel het liefst zo efficiënt mogelijk.”

Nikolic komt transfervrij over. In Zweden werd hij aangekondigd als een groot talent - hij speelde voor de nationale U17 en U19, maar bij AIK belandde hij op een zijspoor. Hij speelde er nog wel één maand samen met Carlos Strandberg, die andere Zweedse aanwinst van de Kemphanen. “Het is goed voor mij dat ik hier een landgenoot terugvind, dat maakt de aanpassing iets gemakkelijker. En ik ben er zeker van dat we elkaar op het veld goed zullen vinden.”