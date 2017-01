Eerste Mechelse Empty Shop helpt bos aanplanten

Mechelen - Tijdens het weekend van 24 tot 26 maart opent in Mechelen een pop-up Empty Shop. Dat is een lege winkel waar de ingezamelde kleding elke dag wordt verkocht. De opbrengst gaat naar de aanplanting van een bos.

Iedereen heeft wel een miskoop in de kast liggen. “Geen tot op de draad versleten afdankertje, maar een kwalitatief stuk dat je helaas niet draagt, hoe mooi je het ook vindt”, zegt Sophie Bollen van Curieus.

Via sociale media roept de beweging Mechelaars op om kleding te doneren. Die kunnen ze op verschillende plaatsen in de stad afleveren. “En zo vullen we van 24 tot 26 maart de mooiste winkel van Mechelen met schenkingen. We toveren het prachtige historische pand van De Groene Hond op de Korenmarkt drie dagen lang om tot de groenste winkel van Mechelen”, vertelt Sofie Vereyken.

De opbrengst gaat naar Natuurpunt dat er een bos mee kan aanplanten. De overschot van de gedoneerde kleding wordt geschonken aan vzw De Keeting.

