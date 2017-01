Mode GET THE LOOK. Zonnig in putje winter zoals Victoria Beckham

De Britse modeontwerpster Victoria Beckham is in Parijs om er de haute couture modeweek bij te wonen. Dat doet ze in haar gekende, elegante en comfortabele stijl , al is haar laatste outfit erg zonnig voor de tijd van het jaar. Zo word je zelf het zonnetje in huis, op het bedrijfsfeest of op restaurant.