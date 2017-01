Zeven bijzondere tattooshops in de Kempen

CittA gaat elke week op zoek naar ­zeven ­topadresjes. Deze week: tattooshops in de Kempen.

1. Tattoo Burlesk - Westerlo

Eva Lambaerts vernoemde haar tattooshop naar een dansstijl waarbij er al eens wat bloot getoond mag worden. “De toeschouwer wordt verleid, zonder dat het erover gaat, net zoals bij mijn tatoeages.” Eva is naar eigen zeggen al haar hele leven creatief bezig. “Tekenen zit me echt in het bloed. Als kind al maakte ik fijne, vrouwelijke, sierlijke kunstwerkjes.” Toen haar voltijdse job haar niet de voldoening gaf die ze zocht, begon Eva in 2010 haar eigen tattooshop. “De voorbije jaren heb ik een eigen stijl ontwikkeld. Vandaag tatoeëer ik eerder realistisch werk, maar nog altijd met veel krullen en bloemen.” Het clientèle van Tattoo Burlesk telt ongeveer evenveel mannen als vrouwen, wat opvallend is in de nog steeds door ­mannen gedomineerde tattoowereld.

www.tattooburlesk.be

2. Moonshine Tattoo Parlour - Herentals

In het centrum van Herentals kan je bij Moonshine Tattoo Parlour terecht voor piercings en tattoos. “Klanten moeten altijd eerste langskomen om hun idee aan te brengen”, legt Leni Van de Vliet uit. “Uiteraard tatoeëren we liefst ons eigen ontwerp.” De mooiste tekeningen hangen ingekaderd aan de muur. “Als tiener volgde ik kunsthumaniora, ik ben begonnen met tekeningen te maken voor mijn vrienden en kennissen. Ondertussen ta­toeëer ik al acht jaar, drie jaar geleden ben ik mijn eigen shop begonnen. In de loop der jaren heb ik mijn eigen stijl ontwikkeld, old school en neotraditional.” In de loop van februari ­verhuist Moonshine naar een nieuwe locatie in de Zandstraat.

www.facebook.com/moonshinetattooparlour

3. Inkhouse Tattoo Belgium - Vosselaar

Zeg niet zomaar tattoo tegen een tattoo. “Er is toch een groot verschil qua stijlen en uiterlijk”, meent Don Porto van Inkhouse Tattoo Belgium in Vosselaar. “Ik heb me gespecialiseerd in grote kleurentattoos, met name Japanse tatoeages, met mythologische wezens.” Toen Don 27 jaar geleden begon te tatoeëren, was het nog geen hype zoals vandaag. “Je moest het echt willen. Nochtans was ik geen ruige gast of een motard. Ik zag het gewoon graag en zo ben ik erin gerold. Onze tattoos komen niet uit een boekje, we ontwerpen ze specifiek voor elke klant apart. Dat vraagt veel voorbereidend tekenwerk, maar het is heel plezant dat je elke keer iets nieuws mag maken.”

www.facebook.com, doorklikken naar Inhouse Tattoo Belgium

4. T*INK - Mol

Tijs Vanneste leerde zichzelf tatoeëeren door te experimenteren op lokale bikers. Vandaag heeft hij zijn eigen tattooshop T*INK in Mol. “We werken met drie mensen bij T*INK, ieder heeft zijn eigen stijl. Bij ons kunnen klanten dus voor van alles terecht, van surrealistisch over gedetailleerd tot experimenteel. Vaak komen klanten met een nogal vaag verhaal binnen en dan is het aan ons om daar de passende symbolen voor te vinden.” ­Vertrouwen tussen de tatoeëerder en de klant is dan ook belangrijk bij T*INK. “Onze klanten weten de dag zelf pas wat er op hen getekend gaat worden. Wij staan altijd honderd procent achter wat we maken.” In de tattooshop kan je ook schilderijen bewonderen van Lisse Habraken, Tijs’ vriendin.

www.t-ink.be, lissehabraken.be

5. Seppe Design Tattoos - Geel

“Onze grootste troef? Hier werken vier tatoeëerders, ieder met zijn eigen specialiteit, waardoor we een heel groot publiek een heel ruime keuze kunnen aanbieden”, vertelt Seppe Beckers. Zijn tattooshop bevindt zich in Geel, tussen het treinstation en de markt. “We maken eigen ontwerpen, maar klanten kunnen ook zelf met een tekening langskomen. We maken dan eventueel wel enkele correcties, het is tenslotte ook reclame voor onze zaak waarmee zij rondlopen.” Seppe belandde zestien jaar geleden via het airbrushen bij het tatoeëren. Vandaag maakt hij vooral portretten. “Sommige klanten laten hier een portret tatoeëren van een persoon die ze verloren hebben. Hen spontaan zien wenen wanneer ze de tattoo voor het eerst zien in de spiegel, dat went nooit.”

www.facebook.com/SeppeDesignTattoos

6. Tattoo Art - Balen

Kris Van Geel zette meer dan tien jaar geleden zijn eerste ­stappen in de tattoo­wereld. ­Vandaag is hij een prijswinnende tatoeëerder met een ­eigen studio, Tattoo Art, in Balen. “Tekenen en schilderen zijn altijd mijn passies geweest”, vertelt Kris. “Ik tatoeëer voornamelijk realistisch en dan in het bijzonder portretten. Meestal zijn die ­gebaseerd op een foto die de klant meebrengt.” Een ­favoriet ontwerp kiezen, kan Kris maar moeilijk. “Ik heb er al zoveel gemaakt en ze moeten ook iets betekenen voor de klant waarmee je ze ontwerpt. Er is wel één tekening van me, met de vier elementen, die ik zelf ook zou laten ­zetten.” In Tattoo Art werkt Kris samen met Jakke en Stef, die op dezelfde lijn zitten.

www.tattoo-art.be

7. Blackbird Tattoo - Turnhout

Turnhout telt drie tattooshops. Hoe populair tatoeages zijn in de hoofdstad van de Kempen, blijkt wel uit het feit dat Riet Stoops van Blackbird Tattoo geen nieuwe afspraken maakt vóór mei. “Ik ben helemaal volgeboekt. Het geheim van het succes? We leveren kwaliteit en ­creativiteit.” Riet gelooft naar eigen ­zeggen niet in allround tatoeëerders. “Ik blink liever uit in één ding. Mijn stijl zou ik omschrijven als grafisch, ornamenteel, neotraditional.” Naast de twee vaste tatoeëerders vind je bij Blackbird Tattoo ook geregeld een buitenlandse gastartiest. Het verhaal van Riet is des te opmerkelijker als je weet dat haar shop nog geen twee jaar geleden openging. “Maar ik tatoeëer zelf al wel sinds 2009. Ik heb tatoeages en de manier waarop mensen ze gebruiken om er anders uit te zien altijd interessant of zelfs fascinerend gevonden.”

www.facebook.com/BlackbirdTT