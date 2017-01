Erfgoed op je bord bij Villa Muun

Balen - Ze staat imposant te wezen op de hoek van de Nieuwstraat en de Alfons Dierckxstraat in Balen. Een stijlvolle herenwoning van ruim honderd jaar oud, gebouwd door een Balense filosoof-architect-brouwer. Sinds 2012 huist hier Bistro Villa Muun. Een bijzonder pand én een schalkse naam, daar moet wel een fijn verhaal achter zitten.

Uitbaters Vincent Kolen (30) en Arnaud ­Debevere (25) zijn trots op Villa Muun. Hun horecazaak ­behaalde het Pure Kempen-label, mocht zich een jaar lang ‘Beste Bistro van België’ noemen en wordt geportretteerd in het boek Lekker Historisch. Vincent en Arnaud koesteren het verleden van de unieke locatie van hun bistro. Niet alleen de authentieke vloeren, lusters en meubels ademen geschiedenis, ook de naam herbergt een historie. Een indrukwekkend verhaal van inwijkelingen die het ver brachten, zo blijkt. Maar laat ons bij het begin beginnen.

“Daarvoor moeten we terug naar 1859”, vertelt ­Vincent. “Toen verhuisden Dominicus Van Dingenen en zijn vrouw Rosalie naar Balen. Ze waren allebei afkomstig van Meerhout. Dominicus was in Balen bekend als ‘Muun’, Rosalie werd ‘Moe Berg’ genoemd. Haar bijnaam komt van Berg, de plaats waar het koppel een groot perceel grond kocht. Die locatie werd in de volksmond al snel ‘de driehoek van Muun’ gedoopt. Het zou de uitvalsbasis worden voor het ­latere imperium van de familie Van Dingenen.”

Muun en Moe Berg kregen negen kinderen. “Van Muun kregen ze allemaal het ideeëngoed van een zelfstandige mee. Hij was een ondernemer pur sang. Dat heeft ervoor gezorgd dat de familie Van ­Dingenen in vijftig jaar tijd twee derde van de ­Balense ­economie in handen kreeg. Moe Berg had een café met winkel. De zonen begonnen een melkerij, een sigarenfabriek en later nog een bakkerij. En ze hadden ook een brouwerij, een schrijnwerkerij, een bouwonderneming en een kolenhandel. Een schoonzoon was smid, dus kwam er ook een smidse. In Balen spraken de mensen over ‘het gedoen Muun’ als ze naar de ondernemingen van Van Dingenen verwezen. Die familie regelde hier alles.”