René Van Echelpoel wint wereldwijd prijzen met lokale natuurfoto's

Oud-Turnhout - René Van Echelpoel (63) uit Oud-Turnhout behoort tot de wereldtop van de natuurfotografen. Om daar in te slagen, is één ding onontbeerlijk: geduld hebben. Zo wachtte René vijf jaar lang op hét moment om in natuurgebied Het Goorken in Arendonk een zeldzame vlinder te fotograferen op één welbepaalde bloem. Op safari zal hij nooit gaan. Zijn jachtterrein zijn de Kempense natuurgebieden.

In de wereld van de natuurfotografie is geduld oefenen blijkbaar een vorm van extreme sport waaraan de hersenen en het zenuwgestel worden onderworpen. Om dat aan een buitenstaander te verduidelijken, dist René een verhaal op uit zijn verzameling van allicht 1.001 straffe verhalen.

“Zie je daar die bremstruiken?”, wijst hij aan terwijl de door De Liereman in Oud-Turnhout wandelen. “Daar heb ik een foto kunnen maken van de grote lijster in een natuurlijke houding, terwijl die voor zijn jongen zorgde. Vooral dat laatste maakt het beeld speciaal. Op een zondagavond zag ik die lijster zitten. Aan zijn gedragingen merkte ik dat hij een nest had. Iedere keer kwam hij terug om ­wormen te zoeken. De volgende dag ben ik hem opnieuw gaan observeren, maar dan overdag. Hoe langer ik op die plek bleef, hoe dichter de vogel bij mij durfde te komen. Ik liet hem ­wennen aan mijn aanwezigheid. De derde dag ben ik ’s ochtends, toen het nog donker was, in de brem gaan zitten. En die foto heb ik pas om kwart na zeven ’s avonds gemaakt. Al die tijd heb ik gewoon gewacht."

"Dat moet je er voor overhebben: anders kan je zo’n foto niet nemen. Maar ik weet dat hét moment er komt. Was het die dag niet gebeurd, dan de volgende dag of de dag nadien. Zo veel geduld opbrengen kan je alleen maar als je van de natuur houdt. Fotografen die het alleen voor de mooie prentjes doen, houden dit niet vol. Mijn ­foto’s zijn geen toevalstreffers. Als ik ergens ga ­zitten, heb ik de plek intens geobserveerd, soms dagen-, maanden-, zelfs jarenlang.”