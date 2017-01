Pascale Naessens: “Ik heb Paul nooit verteld dat ik zo veel negatieve reacties kreeg op onze relatie”

Pascale Naessens sluit dinsdagavond het tweede seizoen van ‘Het huis’ af. Aan gastheer Eric Goens verklapt de voormalig omroepster en schrijfster dat ze altijd minstens 100 exemplaren van haar eigen boeken koopt, “een goede raad van Piet Huysentruyt.”

In het huis vertelt Naessens hoe ze zelf de urne van haar vader maakte toen hij stierf: “Dat was het meest magische. De tranen staan letterlijk in de keramiek zelf.” In de jeugdkamer heeft ze het ook over haar relatie met Paul Jambers. “Ik heb Paul nooit verteld dat ik zo veel negatieve reacties kreeg op onze relatie, omdat ik niet wilde dat dat een rol zou spelen.”

Haar twee jeugdvriendinnen Katrijn en Ingrid komen langs voor het avondeten, en een bijzondere gast komt het ontbijt maken...

