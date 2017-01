Bundesliga - Borussia Dortmund strikt Zweeds toptalent Alexander Isak

De Duitse vicekampioen Borussia Dortmund heeft de transfer van de zeventienjarige Zweedse aanvaller Alexander Isak afgerond. De ‘nieuwe Ibrahimovic’ komt over van het Zweedse AIK Solna en ondertekende bij de Borussen een langdurige overeenkomst, zo maakte de club maandag bekend.

Omdat Isak nog minderjarig is, moet de Wereldvoetbalbond FIFA het licht wel nog op groen zetten voor de overgang. Dat lijkt echter een formaliteit te worden en zo is Borussia Dortmund heel wat Europese topclubs te snel af in de jacht op de spits, die begin deze maand de jongste doelpuntenmaker ooit werd voor de Zweedse nationale elf. Onder meer Real Madrid werd de voorbije weken meermaals gelinkt aan Isak, die zijn toekomst echter in Duitsland zag. Dortmund zou ongeveer tien miljoen euro op tafel gelegd hebben om de speler los te weken in de Zweedse hoofdstad Stockholm.

“We kunnen niet anders dan tevreden zijn met zijn beslissing om voor Dortmund te tekenen”, vertelde sportdirecteur Michael Zorc. “Hij stond in de belangstelling van heel wat topclubs.”