Al vijf mensen genezen in rusthuis Groenveld

Wilrijk - Bij woonzorgcentrum Groenveld in Wilrijk is het aantal zieke bewoners op een dag gedaald van achttien tot dertien patiënten.

Eerder deze week brak in het rusthuis een virale infectie uit onder de bewoners en werden preventieve maatregelen genomen zoals het tijdelijk stopzetten van de gezamenlijke activiteiten en het sluiten van de cafetaria. Er wordt ook gevraagd om slechts beperkt op bezoek te komen. Vandaag (dinsdag, red.) daalde het aantal zieken eerst tot elf en steeg dan weer tot dertien patiënten.

Geschat wordt dat over een aantal dagen iedereen genezen moet zijn en alles opnieuw zijn normale gang kan gaan. Uit een van de stalen die onderzocht werden door het labo, bleek dat het niet over het besmettelijke norovirus, maar wel over buikgriep gaat. Al sluit het woonzorgcentrum het norovirus nog niet volledig uit tot alle stalen onderzocht zijn.