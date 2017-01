Hoe een Antwerpenaar Lemmy, Slash en Iggy Pop in zijn film kreeg

Bjorn Tagemose. De kans dat die naam u iets zegt, is vrij klein. Nochtans werkte deze Antwerpse fotograaf en regisseur in het verleden al met sterren als The Editors, Juliette Lewis en David Beckham. Met 'Gutterdämmerung' presteerde hij een huzarenstukje: met beperkte middelen maakte hij een film annex concertervaring waarvoor hij muzikanten als Slash, Iggy Pop, Josh Homme, Tom Araya en wijlen Lemmy wist te strikken. De film en het concert zijn op 9 februari in de AB te zien. "Ik snap niet dat dit gelukt is!"

Tagemose had het idee voor 'Gutterdämmerung' zo'n zeven jaar geleden. "Het is een beetje een uit de hand gelopen midlife crisis (lacht). Ik maakte toen veel commercieel werk, maar mijn roots liggen in de concertfotografie, en ik voelde me daar wat van vervreemd. Ik wou terug naar de muziek. Ik bedacht een concept waarbij een sterk visuele film getoond zou worden tijdens een liveconcert waarbij rock- en metalsongs van bijvoorbeeld Black Sabbath en Slayer gespeeld zouden worden", vertelt hij in zijn Antwerps hoofdkwartier. "Een totaalervaring voor rockfans. Maar hoe krijg je zoiets van de grond? Het leek bij een droom te blijven. Maar toen ik werkte met mensen als de Amerikaanse actrice Juliette Lewis zeiden die mij dat ik moest stoppen met zo Europees te denken. 'Denk Amerikaans', zeiden ze. 'En begin er gewoon aan.' Hun enthousiasme zette het project in gang. Ik sprak er met Grace Jones en Lemmy over, en zij waren meteen bereid mee te werken. En zo ging de bal aan het rollen. Want Lemmy stelde me aan Slash voor, en via hem kwam ik weer bij anderen terecht."

Alle artiesten werkten gratis mee aan de film. Henry Rollins, die een fanatieke priester speelt in 'Gutterdämmerung', was bereid de dialogen te schrijven. Maar dan was er nog geld nodig om te kunnen filmen. Twee Vlaamse ondernemers met een passie voor kunst waren zo enthousiast over het project dat ze als mecenas wilden fungeren. En dus kon Bjorn de wereld rondreizen voor de opnames. "Iedereen tegelijk samenbrengen op één plek was natuurlijk niet mogelijk", zegt hij. "Als artiest A vrij was, was artiest B op toernee. Ik heb gedraaid in Miami, Londen, LA, Parijs en Berlijn. Maar ook hier in eigen land: de scenes in de loopgraven hebben we bijvoorbeeld in Diksmuide gefilmd."

Een van personages in de film wordt gespeeld door Lemmy, de intussen overleden Motörhead-frontman. "Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van deze film. Toen ik hem mijn eerste sketchen toonde was hij meteen enthousiast en heeft hij mee aan de kar getrokken. Drie dagen voor zijn dood zei hij nog enthousiast dat hij enkele shows van 'Gutterdämmerung' wou meespelen."

De eerste presentatie van het project vond plaats op 12 november 2015, in Londen. Een dag later vielen islamterroristen de Bataclan in Parijs aan tijdens een concert van Eagles of Death Metal, de band van Jesse Hughes. Hughes speelt ook een rol in de film. En een van de thema's van 'Gutterdämmerung' is de strijd van religieuze waanzinnigen tegen rock. Tagemose werd toen dus even ingehaald door de feiten. "We stonden die dag met een dubbele pagina in The Guardian, met heel lovende commentaar. We hebben toen een fles champagne gekraakt. En kort daarna hoorden we van die aanslag. Maar rock is niet kapot te krijgen. Enkele dagen na die aanslag ging ik naar Slayer in de AB kijken. Er was de vrees dat het publiek zou afhaken, maar de zaal zat vol. Iedereen die een ticket gekocht had, was ook gekomen. 'België heeft het begrepen', zei Tom Araya van Slayer me. 'Dit is het enige juiste antwoord.'"

Zeven jaar na het oorspronkelijke idee is de film er en gaat het spektakel de wereld rond. Hoe kijkt Tagemose op het hele avontuur terug? "Ik ben ontzettend dankbaar. Ik heb heel veel hulp gekregen. Mensen die gratis en voor niets aan deze film gewerkt hebben. Ik snap eigenlijk nog altijd niet dat dit gelukt is!"

'Gutterdämmerung' is op 9 februari te zien in de Ancienne Belgique. Tickets kosten 30 euro en zijn te bestellen via de site van de AB. Daarna zal het spektakel onder meer in Londen te zien zijn.