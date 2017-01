NBA. Lakers lijden in Dallas zwaarste competitieverlies in clubgeschiedenis

De basketballers van de Los Angeles Lakers hebben hun grootste nederlaag ooit in de NBA geleden. Dallas Mavericks won zondag (plaatselijke tijd) in eigen huis met liefst 122-73 van de zestienvoudig kampioen.

De Mavericks liepen weg in het tweede kwart en sloegen toen al een gat van 34 punten. De ploeg speelde sterk, met bijna alle spelers op scherp. Zeven scoorden in de dubbele punten, met Justin Anderson (die op de bank begon) als topschutter met 19 punten. Louis Williams maakte er vijftien voor de bezoekers.

Bij de ploeg uit Los Angeles lukte vrijwel niets. “Zij schoten raak. Wij niet. En zij verdedigden, wij niet. Zo simpel is het”, reageerde speler Larry Nance Jr. Voor de Mavericks was het de grootste zege in de clubgeschiedenis en al de dertiende op rij tegen de Lakers.

Met 16 zeges en 32 nederlagen (.333) staan de Lakers vijftiende en laatste in de Western Conference, Dallas (15w, 29v) is dertiende.

Golden State Warriors verstevigde zijn koppositie in de competitie door zijn 38e zege (in 44 matchen) te boeken. De ploeg uit Oakland won met 98-118 van Orlando Magic. Stephen Curry maakte 27 punten voor de Warriors.