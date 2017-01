Serena Williams plaatst zich voor kwartfinale Australian Open, ondanks sterke Strycova

Serena Williams, de nummer twee van de wereld, kon zich maandag plaatsen voor de kwartfinale van de Australian Open. In Melbourne versloeg ze de Tsjechische Barbora Strycova (WTA 16) met 7-5 en 6-4. Ook Konta en Lucic-Baroni stoten door.

Het was geen makkelijke match voor Williams, die moeite had met haar opslag. De twee speelsters vochten in de eerste set een felle strijd uit, nadat ze allebei hun eerste twee opslagen verloren.

Strycova maakte het Williams moeilijk met enkele mooie aanvallen, zelfs toen ze de wedstrijd aan het verliezen was.

In de kwartfinales speelt ook Serena’s grote zus Venus mee.

Johanna Konta en Mirjana Lucic-Baroni in kwartfinales

De Britse Johanna Konta (WTA 9) heeft zich maandag geplaatst voor de kwartfinales van de Australian Open. Het negende reekshoofd was met 6-1 en 6-4 duidelijk te sterk voor de Russin Ekaterina Makarova (WTA 34).

Konta, die in de eerste ronde Kirsten Flipkens had gewipt, speelt om een plaats bij de laatste vier tegen Serena Williams (WTA 2). De Amerikaanse, zesvoudig laureate in Melbourne, zette in haar kwartfinale de Tsjechische Barbora Strycova (WTA 16) opzij met 7-5, 6-4.

Ook de Kroatische Mirjana Lucic-Baroni (WTA 79) stootte maandag door naar de kwartfinales. Zij versloeg de Amerikaanse Jennifer Brady (WTA 116) met 6-4, 6-2.

Het is pas de tweede keer dat de 34-jarige Lucic-Baroni de laatste acht haalt van een grandslam. De eerste keer was in 1999 toen ze op Wimbledon de halve finales bereikte. Tussen 2003 en 2009 zette de Kroatische haar tenniscarrière om persoonlijke redenen op een lager pitje.

Haar tegenstander in de kwartfinale wordt de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 5) of de Australische Daria Gavrilova (WTA 26).

Zizou Bergs stoot door in dubbelspel junioren

Zizou Bergs heeft zich maandag geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel voor junioren op de Australian Open in Melbourne.

Aan de zijde van de Israëliër Yshai Oliel, met wie hij het zesde reekshoofd vormt, won Bergs met 2-6, 6-4 en 10/4 van de Fin Emil Ruusuvuori en de Tsjech Michael Vrbensky.

In de tweede ronde nemen ze het op tegen de Indiër Siddhant Banthia en de Turk Kaya Gore.

In het enkeltoernooi werd de 17-jarige Bergs uitgeschakeld in de eerste ronde.