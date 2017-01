Wie is dode vrouw op strand van Knokke en wat is er met haar gebeurd?

Wandelaars vonden gistermiddag het lichaam van een jonge vrouw op het strand van Knokke. Ze lag verstopt onder het houten terras van brasserie Le P’tit Bedon. Haar identiteit is nog onduidelijk, en dat geldt ook voor de doodsoorzaak. Maar speurders gaan uit van een verdacht overlijden. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Door het mooie weer liepen gisterochtend heel wat mensen op het strand van Knokke. Niemand merkte iets verdachts op, tot ­enkele wandelaars een lichaam zagen liggen, verstopt in het zand onder het houten terras van brasserie Le P’tit Bedon op de Zeedijk.

Volgens een mededeling van het West-Vlaamse parket is het daar ergens in de loop van de nacht achtergelaten. Er zouden geen uiterlijke tekenen van geweld zijn, maar op het strand ontdekten de speurders wel sleepsporen. Meer duidelijkheid blijft voorlopig uit. En dat geldt ook voor de identiteit of zelfs de doodsoorzaak. “Daarvoor is het wachten op de autopsie van dinsdag”, meldt het parket.

Foto: Simon Mouton

Handtas achtergelaten

Wel is bekend dat het slachtoffer een jonge vrouw is die zich duidelijk had opgekleed voor een avondje uit. Maar het is lang niet zeker dat het slachtoffer afkomstig is uit de buurt van Knokke, aangezien in het weekend toeristen uit het hele land in de badstad verblijven. Ook het feit dat nog ­niemand een onrustwekkende verdwijning heeft opgegeven, wijst erop dat de jonge vrouw geen Knokse is.

Onbevestigde bronnen meldden dat de jonge vrouw eerder op de avond gezien werd op café, samen met een man. Ze zou op een ­bepaald moment naar buiten ­gelopen zijn. Haar handtas liet ze achter, maar zelf kwam ze niet meer terug. Dat zou betekenen dat de speurders wel een duidelijk spoor hebben naar haar identiteit. Maar navraag in de restaurants en danscafés in de buurt leverde geen bevestiging op van dat bericht.

Geen arrestaties

Volgens de uitbaatster van Le P’tit Bedon, de brasserie waar het lichaam werd gevonden, was er in de nacht van zaterdag op zondag niets verdachts te zien voor haar zaak. Maar het is volgens haar niet verwonderlijk dat er geen getuigen waren. “Het terras waaronder het lichaam verborgen lag, is tijdens de winter gesloten. Bovendien is het in deze buurt ’s nachts altijd relatief rustig. Er zijn geen echte danscafés in de directe omgeving.”

Foto: Simon Mouton

Zelf merkte ze pas iets op toen gister­middag plots een ambulance voor de deur stond. Nadien kwam de politie en de spe­cialisten van het gerechtelijk lab. “Ze zijn hier de hele middag bezig geweest. Het was al donker toen ze weer vertrokken.”

De hele buurt en ook het strand moesten dan ook grondig afgespeurd worden op zoek naar sporen. Het parket meldde ­gisteravond dat er nog geen arrestaties werden verricht.