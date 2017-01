Met deze sketch van Chris Van den Durpel kunnen para’s absoluut niet lachen

In het nieuwe VTM-programma ‘Allemaal Chris’ pakt komiek Chris Van den Durpel uit met enkele nieuwe typetjes, maar die vallen niet allemaal in goede aarde. Kurt Maes, een karikatuur van een paracommando, danst zo uitbundig door de winkelstraten op de tonen van ‘Soldiers Of Love’ van Lilianne Saint-Pierre, tot grote frustratie van de echte paracommando’s.

“Lachen met militairen die zich dag in dag uit inzetten om te waken over de veiligheid van de burgers, dat kan niet door de beugel.” Enkele ‘Allemaal Chris’-kijkers bestempelen zijn nieuwe show met de woorden “wereldvreemd” en “belachelijk”, vooral door de persiflage op de paracommando’s. “Smaad en eerroof”, klinkt het ook bij de para’s op sociale media. “Humor van het allerlaagste niveau, zo respectloos.”

Vooral het feit dat Chris Van den Durpel net de elite van de paracommando’s uitkoos om in een karikatuur om te zetten, schiet bij enkelen van hen in het verkeerde keelgat. “Zo’n rode baret dat moet je verdienen om dat te mogen opzetten”, vertelt één van de militairen op sociale media. “Voor ons is die heilig.” Zij willen dat de satire stopt. “Is het bij wet niet strafbaar om kentekens eigen aan defensie te dragen door burgers?”