Antwerpen - Vanaf 1 februari is de lage-emissiezone een feit. Na de waarschuwings­peri­­ode­­ van een maand, zullen de eerste boetes in de bus vallen. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Wie moet zich registreren? Wat met buitenlandse nummerplaten? En hoe zit dat met die ANPR-camera’s?

Hoe werkt de registratie?

Zoals u weet, is het de euronorm van uw auto die bepaalt of u de lage-emissiezone al dan niet mag inrijden. Voor dieselmotoren is de LEZ toegankelijk voor de norm Euro 4 of hoger. ...