Rooney breekt record Bobby Charlton

Met een geweldige vrijschop in de slotfase schonk Wayne Rooney (foto) Manchester United een verdiend punt tegen Stoke City. En brak hij in één moeite het doelpuntenrecord van Bobby Charlton bij Manchester United. Rooney (31) scoorde er nu 250 sinds hij in 2004 Everton ruilde voor United.

“Nooit gedacht dat ik aan dat aantal zou komen”, zei hij na afloop. “Natuurlijk ben ik trots, maar nu overheerst de teleurstelling om de verloren punten.” Mata had met een owngoal Stoke op voorsprong gezet en United jaagde bijna de hele match op de gelijkmaker. Charlton gaf toe dat hij teleurgesteld is het record kwijt te zijn. “Maar ik ben blij voor Wayne”, zei de ex-spits en boegbeeld, die Rooney ging feliciteren in de kleedkamer. “Hij verdient een plek in de geschiedenis van de club”.