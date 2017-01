Wenger riskeert lange schorsing na duw

90 minuten slaapverwekkend voetbal en zes minuten circus. Dat kregen we gisteren voorgeschoteld in het Emirates Stadium. Iedereen schikte zich naar een 1-0 na een goal van Mustafi, tot de bal in de slotfase op de stip ging voor Burnley. Arsenal-coach Wenger ging door het lint en werd naar de tribune gestuurd.

Omdat hij in de tunnel bleef drentelen, kreeg hij het aan de stok met de vierde official, die hij zelfs een duw gaf. Daardoor kan de Fransman mogelijk wekenlang gestraft worden. Gray zette de penalty om, maar toch kon Wenger nog juichen. In de 97ste minuut kreeg ook zijn team een strafschop, die Sanchez keurig omzette, zijn vijftiende competitiedoelpunt. Arsenal wipt over Tottenham naar plaats twee.