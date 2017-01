Villa Henriëtte bekroond met stedelijke erfgoedprijs

Mechelen - Een juweeltje in de Mechelse wijk Nekkerspoel. Dat is de gerestaureerde Villa Henriëtte. Ewald Wauters en zijn echtgenote Sarah Schotte restaureerden het met veel zorg. Dat levert hen de Stedelijke Prijs Bouwkundig Erfgoed 2016 op.

Met de prijs beloont de stad om de twee jaar voorbeeldige projecten van privé-eigenaars om historische panden op te waarderen. In totaal dongen 21 projecten mee naar een geldprijs, maar er kan maar één echte winnaar zijn en dat is de restauratie van Villa Henriëtte. Ewald en Sarah kochten het huis in de Sint-Gommarustraat in 1999. Het heeft iets weg van een kasteeltje.

“Het biedt ons het beste van twee werelden. Vlakbij het centrum wonen, in de stad, maar toch rustig en met een grote tuin”, zegt Sarah. Ruim zeventien jaar geleden kocht ze het pand eerder toevallig. “Wij waren aan het rondkijken naar buurten waar wij eventueel wilden wonen. Ik had het huis al een paar keer gezien. We hadden nooit gedacht dat het iets voor ons zou zijn, mocht het ooit te koop komen”, vertelt ze.

Het paar twijfelde of de aankoop een haalbare kaart zou zijn. “Als je zo’n huis kan kopen, ben je de gelukkigste mens van de wereld. Je denkt er niet aan dat je het zelf ooit zal kopen”, zegt Ewald. Tot het een jaar later plots te koop stond. Toen Sarah naar het huis ging kijken, was manlief met vrienden naar een ander huis gaan kijken. “Ze was nogal geschrokken van de prijs, in positieve zin”, zegt Ewald. “Als ik binnen de toestand van het huis zag, snapte ik ook wel een beetje waarom. Op sommige plaatsen kon je letterlijk je arm door de muur steken”, geeft Sarah aan.

