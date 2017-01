Honderden schaatsters beleven winterpret op Bleukensweide

Mechelen / Leest - De bevroren en ondiepe Bleukensweide in Leest (Mechelen) lokte tijdens het weekend bijna duizend schaatsers. Vooral zondagnamiddag was het de grote drukte. Er waren geen incidenten waarbij de hulppost van Natuur en Bos moest ingrijpen.

“Eindelijk. Hier hebben we vijf jaar op gewacht”, zegt een Leestenaar die in de buurt woont. Het laaggelegen weiland tussen de Zenne en de Molenbeekstraat is ideaal om te schaatsen. Ook al was er voor de dichtgevroren weide geen groen licht gegeven om op te schaatsen of met de slee te rijden, werd er tegen de pretmakers in geen geval opgetreden.

Massa volk

“Veel kan er niet gebeuren. Wie hier door het ijs gaat kan er alleen een nat pak aan overhouden”, zeggen de schaatsfanaten zelf. Dat is enkele schaatsers ook overkomen, maar zonder veel kwaad.

Vooral zondagnamiddag kreeg de natuurlijke schaatsbaan het bezoek van zeker 500 schaatsers. Niet alleen schaatsers leefden zich uit, er kwamen ook heel wat verenigingen, waaronder de Chiro, zich vermaken op het ijs. “Het is een apart gevoel om met de kinderwagen over de ijsvlakte te wandelen. Meestal doe ik dat rond de ondergelopen weide.

Parking open

Het Agentschap Natuur en Bos hield met enkele medewerkers de talrijke schaatsers in de gaten, maar moest niet ingrijpen. Zondagnamiddag gaf schepen van Leefmilieu Marina De Bie (Groen) de politie opdracht om de parking op het voetbalveld van SK Leest, aan de Zennedijk, open te stellen. Op die manier kon parkeerchaos in de Molenbeekstraat worden voorkomen.

“De mensen van Natuur en Bos hebben de toestand goed onder controle gehouden. Ze hadden een klaarstaande hulppost in een warme keet. Ze hadden ook een ‘reddingsschelp’ klaar, maar die moest niet gebruikt worden”, zegt de schepen.

Het ziet ernaar uit dat de schaatspret de komende dagen met de voorspelde vriesnachten nog niet voorbij is.

Foto: Leo De Nijn

Foto: Leo De Nijn

Foto: Leo De Nijn