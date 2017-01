Stankwolk van biogasinstallatie

Malle - De hulpdiensten kregen zondagavond verscheidene oproepen uit Malle, Brecht, Zoersel, Zandhoven en zelfs uit Oelegem in verband met geurhinder. Sommigen vreesden dat het om gas ging.

De stankwolk bleek afkomstig van een defecte klep van een biogasinstallatie in de Sint-Lenaartsebaan in Malle. Kris Jacobs van politiezone Voorkempen benadrukte dat de wolk ongevaarlijk was. Ook burgemeester Luc Van Hove (CD&V) van Zandhoven bracht gisteravond via de sociale media zijn inwoners op de hoogte dat ze zich geen zorgen moesten maken.

Vorige week kwamen er vanuit Malle ook al eens klachten in verband met geurhinder. Ook toen kwam de hinder van de biogasinstallatie.