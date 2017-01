“We doen dit voor de veiligheid van de kinderen”

Bornem / Puurs / Sint-Amands - De politie van Klein-Brabant heeft een hele week snelheidscontroles gehouden in schoolomgevingen. Hoewel de controles waren aangekondigd, zijn de resultaten alarmerend hoog: bijna 1 op 2 reed te snel.

Vorige week voerde de politie verscheidene controles uit in de schoolomgevingen van Bornem, Puurs en Sint-Amands. Op die plaatsen mag maar dertig kilometer per uur worden gereden. “De controles vonden ’s morgens bij aanvang van de lessen plaats of in de namiddag op het einde van de schooldag. Dus telkens op het moment dat er ook veel kinderen in de buurt van de scholen waren”, zegt waarnemend korpschef Kris Heymans. “De resultaten zijn allesbehalve goed. We hebben de snelheid van 340 auto’s gecontroleerd en daarvan reden er maar liefst 143 te snel. Dat komt neer op 42 procent van de gecontroleerde voertuigen. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 54 kilometer per uur. Vanaf 61 kilometer per uur kan de rechter een rijverbod opleggen.”

Op sommige plaatsen viel het aantal overtredingen goed mee, maar aan Lippelodorp bleek maar liefst 80% van de gecontroleerde automobilisten in overtreding te zijn. “Waarom daar het aantal overtredingen opvallend hoger ligt dan op andere plaatsen, is ook mij een raadsel”, zegt Heymans nog.

De voorbije weken vonden er al controles plaats in de Pastoor Peetersstraat in Branst, Jan Hammeneckerstraat in Mariekerke en Bareldreef in Bornem, de Molenstraat en Hoogstraat in Puurs en dus ook aan Lippelodorp in Lippelo. “En de acties worden de komende twee weken nog zeker verdergezet. Het is de bedoeling dat alle schoolomgevingen in Klein-Brabant aan bod komen. En bovendien organiseren we niet alleen snelheidscontroles in de buurt van scholen. Onze mensen houden ook toezicht op het dragen van de veiligheidsgordel, het niet handenvrij bellen achter het stuur en het asociaal parkeren. Het gebeurt nog heel vaak dat mensen zich op het voetpad zetten om hun kinderen te laten uitstappen aan de schoolpoort. Maar ze vergeten dat ze daardoor bijvoorbeeld andere weggebruikers in gevaar brengen.”