Zeges voor Pieter Timmers en Louis Croenen op Flanders Speedo Cup

Antwerpen - Pieter Timmers heeft zondag op de tweede dag van de Flanders Speedo Cup in Antwerpen de 100 meter vrije slag gewonnen. De zilverenmedaillewinnaar van de Olympische Spelen in Rio finishte in 49”64. De Oekraïner Sergii Shevtsov eindigde als tweede in 49”93, voor de Litouwer Danas Rapsys (50”19). Jasper Aerents werd vijfde in 50”39.

Louis Croenen kroonde zich tot winnaar op de 200 meter vlinderslag. Onze landgenoot, die de eerste plaats moest delen met de Deense vice-Europese kampioen Viktor Bromer, tikte af in 1’58”73. Toch kon Croenen niet volledig tevreden terugblikken op zijn wedstrijd. De zwemmer van SHARK hoopte zich in Antwerpen te plaatsen voor het WK in de Hongaarse hoofdstad Boedapest (23-30 juli), maar daarvoor moest hij onder de 1’57”28 blijven. De Flanders Speedo Cup was de eerste wedstrijd van het seizoen waar een WK-ticket verdiend kon worden.

Croenen won de 200m vlinderslag. Foto: BELGA

Fanny Lecluyse eindigde op de 50 meter schoolslag op de tweede plaats (31”59). De Litouwse Ruta Meilutyte, olympisch kampioene in 2012 op de 100 meter schoolslag, won in 30”87.

Basten Caerts (1’02”06) moest op de 100 meter schoolslag enkel de Litouwer Andrius Sidlauskas (1’00”34)voor zich dulden. Eerder finishte de Belg ook al op de 50 meter (28”17) en de 200 meter schoolslag (2’14”37) op de tweede stek.