K's Choice speelt thuismatch in zaal Rex

Essen - Het was zaterdag volop genieten van het optreden van K's Choice in zaal Rex. Sarah en Gert Bettens doken in hun rijkgevulde rugzak van smaakmakende songs, oud en nieuw, aangevuld met een aantal fraaie en verrassende covers.

“Het is alsof we een thuismatch spelen”, zei Sarah Bettens. “Half de zaal zit vol met vrienden en familie.” Het concert was dan ook al geruime tijd uitverkocht. "Dit is het beste wat België te bieden heeft", klonk het meermaals. “Nog sterker, nog warmer dan 20 jaar geleden.”

Na afloop namen Gert en Sarah ruim de tijd om zich onder het publiek te mengen en een praatje te maken met familie en vrienden.