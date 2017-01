Trump reageert op eigen manier op vrouwenmars, wetenschappers geven president ongelijk

Wereldwijd hebben meer dan een miljoen mensen betoogd voor vrouwenrechten en tegen de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. Die reageerde via Twitter, hoe anders, nogal koeltjes op de massale belangstelling. Over dat laatste bestaat nu ook een wetenschappelijke studie, met pijnlijke resultaten voor Trump.

De grootste manifestatie vond zaterdag plaats in Washington DC, waar Trump een dag eerder zijn eed had afgelegd. Er waren echter ook tientallen zustermanifestaties in onder meer New York, Los Angeles, Chicago, Austin, Berlijn, Londen, Parijs, Praag, Wellington en Syndey. Talrijke beroemdheden tekenden present op de verschillende marsen. Zo spraken sterren als Madonna, Amy Schumer, Michael Moore, Julia Louis-Dreyfus, Alicia Keys, America Ferrera en Scarlett Johansson de massa toe.

Scarlett Johansson Foto: AFP

Vooral de aanwezigheid van die ‘celebs’ stuit Trump tegen de borst. “Ik keek gisteren naar de protesten”, begint de president zijn (persoonlijke) tweet. “Ik had echter de indruk dat we net een verkiezing achter de rug hebben. Waarom hebben deze mensen niet gestemd? Die beroemdheden schaden deze zaak.”

Watched protests yesterday but was under the impression that we just had an election! Why didn't these people vote? Celebs hurt cause badly. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 januari 2017

Al had Trump ook mooie woorden over voor de Womens’ March: “Vredevolle manifestaties zijn onderdeel van onze democratie. Zelfs als ik er niet altijd mee akkoord ga, erken ik het recht van mensen om hun mening te uiten.”

Peaceful protests are a hallmark of our democracy. Even if I don't always agree, I recognize the rights of people to express their views. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 januari 2017

Foto: AP

Pijnlijke cijfers?

Het is niet duidelijk hoeveel manifestanten er juist op straat kwamen, aangezien de cijfers verschillen van bron tot bron: volgens de organisatoren kwamen 2,5 miljoen mensen opdagen in de VS, volgens de politie zou het gaan om minstens 1 miljoen aanwezigen. Zeker is wel dat honderdduizenden mensen op straat kwamen in Washington DC.

Daarover maakten wetenschappers van de Manchester Metropolitan Universiteit zelfs een studie en hun conclusies zijn pijnlijk voor de president. Op basis van beelden berekenden ze dat er 470.000 mensen meeliepen in de mars. Dat zijn er bijna drie keer meer dan tijdens de inauguratie van Trump. Toen kwamen 160.000 mensen opdagen op de “National Mall” of het veld voor het Capitool. Bij de inauguratie van Barack Obama telde men 460.000 mensen op die iconische plek en 1,8 miljoen in totaal.

Trump spreekt die cijfers echter tegen via zijn woordvoerder Sean Spicer. Die somde tijdens zijn eerste persbriefing op hoeveel mensen er in enkele afgebakende zone pasten (tussen de 220.000 en 250.000 mensen) en stelde dat “al die locaties vol waren wanneer de president de eed aflegde”. Daarnaast hebben 420.000 mensen de metro genomen, in tegenstelling tot de 317.000 die de metro gebruikten voor de laatste eedaflegging van president Obama. “Dit was de grootste opkomst ooit voor een eedaflegging.”

Uiteraard moest ook de pers het weer ontgelden. “Foto’s van de ceremonie van de eedaflegging waren via een tweet opzettelijk zo verspreid om het enorme aantal aanwezigen dat zich had verzameld op de National Mall te minimaliseren”, zei Spicer. Volgens hem werd er dit jaar voor het eerst een vloerbedekking geplaatst op het gras, waardoor het veel duidelijker opviel waar er geen mensen stonden.

Sean Spicer Foto: Photo News

Ook de president deed nog een duit in het zakje omtrent cijfers. Zo haalde hij op Twitter aan dat er 31 miljoen mensen keken naar zijn inauguratie. “Dat zijn er 11 miljoen meer dan de goede rating van vier jaar geleden”, aldus Trump.