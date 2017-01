Goedele Liekens: “Misschien had ik wel meer kunnen doen voor Steve Stevaert”

Dat de dood van Steve Stevaert Goedele Liekens erg heeft geraakt, werd meteen duidelijk toen ze kort na zijn overlijden op tv met de tranen in de ogen vertelde over haar band met de Hasseltse politicus. Zondag, bijna twee jaar later, ging Goedele in het Radio 2-programma ‘De Rotonde’ dieper in op die emotionele periode. “Ik had misschien wel meer kunnen doen voor hem, ik weet het niet”, blikte ze terug.

“Het is zijn keuze geweest om uit het leven te stappen. Hoe diep moet je zitten eer je zo’n keuze maakt?”, vertelde ze in het radioprogramma. “Mensen die zelfmoord plegen, zijn ervan overtuigd dat de nabestaanden beter af zijn als zij er niet meer zijn. ‘Alle ellende is voorbij als ik er niet meer ben’, denken ze. ‘En dan is voor mij de ellende ook ineens voorbij.’ Ik heb daar veel met Steve over gepraat. Ik had misschien wel meer kunnen doen voor hem, ik weet het niet.”

Volgens Goedele had Stevaert kort voor zijn dood met “vrouwen in zijn omgeving” gepraat over die donkere gedachten. “Wij hebben daar met een paar vrouwen achteraf over gesproken. De mannen waarmee hij in de weken voor zijn dood was gaan eten, die wisten helemaal van niks.”

Net als in de VTM-nieuwsuitzending van 3 april 2015 kwam ze tot slot nog terug op de harde reacties op sociale media. “In Vlaanderen zijn mensen heel zuur aan het worden. We moeten beseffen dat emoties wel belangrijk zijn en daar tv-programma’s over maken. Breng mensen emotionele intelligentie bij.”

Herbeluister de uitzending van ‘De Rotonde’ via de website van Radio 2.

Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht op het nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op zelfmoord1813.be.