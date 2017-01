Verrassing in de cross, één week voor WK: Van der Haar wint, Van der Poel stelt teleur...

Lars van der Haar heeft verrassend de slotmanche van de Wereldbeker veldrijden gewonnen. Iedereen verwachtte in Hoogerheide nochtans een zege (en demonstratie) van Mathieu van der Poel maar die kende exact een week voor het WK een absolute offday op de GP van vader Adrie in zijn eigen achtertuin. De Belgen Wout van Aert en Laurens Sweeck hadden forfait gegeven waardoor het een atypische cross werd op een verraderlijk glad parcours, waarin Lars Van der Haar plots zijn WK-troeven op tafel gooide.

Geen wereldkampioen in het Nederlandse Hoogerheide voor de slotmanche van de Wereldbeker veldrijden: Wout van Aert was al zeker van het eindklassement en is er door een ontsteking aan de knie niet bij. Van Aert kortte om die reden ook al zijn Spaanse stage in en trekt maandag naar de dokter op controle, uiteraard met de hoop dat hij pijnvrij het WK in Luxemburg zal kunnen rijden. Ook Laurens Sweeck en Jens Adams gaven in Hoogerheide (uit voorzorg?) forfait wegens ziekte.

Wel van der partij was Mathieu van der Poel, die de voorbije twee weken op stage was in Spanje en vorig weekend nog paste voor de Wereldbeker in Fiuggi. In de GP van zijn eigen vader dook de Nederlandse kampioen enthousiast als eerste het veld in maar liet het initiatief op het gevaarlijk gladde parcours over aan Michael Vanthourenhout, Jim Aernouts, Michael Boros en Kevin Pauwels.

Van der Poel liet aanvankelijk begaan maar toen Frans kampioen Clément Venturini bij het ingaan van de vierde ronde demarreerde, reageerde de Nederlander attent en vielen de eerste gaten. Even later vond hij het dan toch welletjes en trok hij de gashendel open.

Van der Haar valt aan, Van der Poel anoniem

Venturini kon het wiel van de jonge Nederlander houden, Lars van der Haar maakte als eerste de sprong naar de leiders en even later trok de kleine Nederlandse lefgozer halfweg cross zelfs alleen in de aanval. De (nieuwe) kopman van Telenet Fidea had duidelijk vertrouwen getankt uit zijn zege in het Nederlandse Rucphen van zaterdag.

Achter hem speelde zijn ploegmaats perfect het ploegenspel, terwijl Van der Poel verrassend verder terugzakte. Van der Haar twijfelde niet en reed als nel een halve minuut voorsprong bij elkaar. Achter hem kregen we zowaar een klein pelotonnetje achtervolgers.

Waar is Mathieu...?

Van der Poel kon na een zware trainingsweek niet meer dan anoniem volgen en viel zelfs uit de top-10. Van der Haar bleef onverstoord gas geven en breidde zijn voorsprong op drie ronden van het einde uit tot driekwart minuut en met de hulp van zijn Telenet-Fidea-ploegmaats groeide dat zelfs naar de volle minuut. En dat terwijl Van der Poel eenzaam in niemandsland rondreed.

Een eveneens opvallend sterke Venturini bepaalde het tempo bij de achtervolgers, met Meeusen en Corné van Kessel als waakhonden in zijn wiel. De twee hielden Venturini en Pauwels af in de laatste rechte lijn en zo bezette Telenet-Fidea het volledige podium in Hoogerheide. Van der Poel bolde pas als 24ste (!) over de streep...

Met de hulp van Nys

Gisteren/zaterdag won Van der Haar pas zijn allereerste cross in de kleuren van Telenet Fidea, sinds hij per 1 januari overkwam van Giant-Alpecin: in Rucphen haalde hij het voor zijn ploegmakker Jim Aernouts. De kleine Nederlander ging deze week nog trainen met manager Sven Nys in de bossen van Lichtaart en lijkt net op tijd hersteld van een spierblessure die hem twee maanden aan de kant hield. Hij wordt zo meteen een kwaaie klant voor het WK van aanstaande zondag...

Zo zie je maar wat de heilige grond van Lichtaart vermag in de comeback van @larsvanderhaar ??????@sven_nys — Paul Van Den Bosch (@coachvdb) January 22, 2017

Uitslag:

1. Lars van der Haar

2. Tom Meeusen

3. Corné van Kessel

4. Clément Venturini

5. Kevin Pauwels

Bekijk hier de volledige uitslag!