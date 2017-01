Thomas Vermaelen speelt weer na zoveelste blessure

Thomas Vermaelen heeft zondag opnieuw meegespeeld met AS Roma. Hij viel eind december uit met een kuitblessure, zijn tweede blessure dit seizoen, en was exact een maand buiten strijd. Tegen Cagliari viel hij in in de slotfase. Juventus zette eerder op zondag zijn uitschuiver van vorig weekend op het veld van Fiorentina (2-1 verlies) recht, het won met 2-0 van Lazio Roma.

AS Roma won met 1-0 van Cagliari na een doelpunt van de onvermijdelijke Edin Dzeko na de rust. Bij AS Roma stond Radja Nainggolan als vanouds in de basis, hij werd kort voor het einde van de reguliere speeltijd naar de kant gehaald. Roma deed het dan wel zuinig, de vierde opeenvolgende zege kwam nooit in gevaar. Cagliari, de elfde uit de stand, trapte geen enkele keer tussen de palen.

In de toegevoegde tijd maakte Thomas Vermaelen ook weer zijn opwachting, hij speelde nog enkele minuten mee in de plaats van Manolas. Voor Vermaelen waren het de eerste speelminuten sinds 22 december. In de stand blijft AS Roma tweede, op één punt van leider Juventus.

Juventus - Lazio Roma: 2-0

Via twee vroege doelpunten van Dybala (5’) en Higuain (17’) maakte Juventus al vroeg in de wedstrijd het verschil. Lazio, waarop het uur inviel, herstelde niet van deze dubbele opdoffer en kwam niet verder dan enkele halve kansen.

In de stand loopt Juventus dankzij de overwinning opnieuw verder uit op eerste achtervolgers Napoli en AS Roma. De Oude Dame heeft 48 punten, één meer dan AS Roma en vier meer dan Napoli.

