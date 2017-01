Ogier start seizoen met zege in Rally van Monte Carlo

De Fransman Sébastien Ogier (Ford Fiesta) heeft zondag de 85e editie van de Rally van Monte Carlo gewonnen, dat is de openingsmanche van het seizoen in het WRC-kampioenschap.

De viervoudige wereldkampioen boekte zijn vijfde zege in de Monte Carlo, de vierde op een rij. Hij haalde het van de Fin Jari-Matti Latvala (Toyota) en zijn Estse ploegmaat Ott Tänak. In het WRC-kampioenschap is de regerende wereldkampioen logischerwijs ook de eerste leider.

Thierry Neuville (Hyundai i20) eindigde op de vijftiende plaats in Monte Carlo. De Luikenaar leek er lange tijd op weg naar de zege, maar speelde zaterdagnamiddag zijn leidersplaats kwijt door een fout in de dertiende klassementsproef, de laatste van de dag. Zondag won onze landgenoot de Power Stage, waardoor hij nog vijf punten sprokkelde voor de WK-stand. De tweede rally van het seizoen gaat op 9 februari in Zweden van start.