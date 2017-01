Nieuwenhuis soleert naar zege bij beloften in Hoogerheide

Joris Nieuwenhuis heeft zondag de slotmanche in de Wereldbeker veldrijden gewonnen bij de beloften. De Nederlander, die al zeker was van de eindzege in het klassement, soleerde naar de zege in Hoogerheide. Hij haalde het voor de Fransman Clément Russo en onze landgenoot Thijs Aerts.

Geen Eli Iserbyt aan de start in Hoogerheide. De renner van Marlux-Napoleon Games had nog weinig te winnen in de slotmanche en verkoos een stage in Spanje boven de wedstrijd in Nederland.

Thijs Aerts, Joris Nieuwenhuis en Clément Russo schoten het best uit de startblokken in Hoogerheide op een parcours waar het intussen oppassen is geblazen. De zon zorgt er immers voor dat de bevroren omloop stilaan ontdooit en er een klein glibberig laagje ontstaat met enkele valpartijen tot gevolg. Zo smakte Quinten Hermans hard tegen de grond en moest hij zich vanuit 49e positie terug naar voren knokken. Adam Toupalik zou zelfs de finish niet halen na een valpartij en weggevoerd worden met een ambulance.

Vooraan toonde Nieuwenhuis, al winnaar in Zeven, Namen en Heusden-Zolder, zich duidelijk de sterkste en ontdeed hij zich van de rest. Russo zou vrede moeten nemen met een tweede stek op bijna een halve minuut, Thijs Aerts vervolledigde het podium.

De eindzege gaat naar Nieuwenhuis met 240 punten. Quinten Hermans, uiteindelijk nog 16e in de daguitslag, wordt tweede met 185 punten. Clément Russo eindigt met 180 punten op een derde stek.