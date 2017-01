Pidcock pakt dagzege, Vandebosch eindwinnaar Wereldbeker bij junioren

Thomas Pidcock heeft zondag de slotmanche van de Wereldbeker veldrijden bij de junioren op zijn palmares gebracht. De Brit soleerde naar de zege, voor zijn landgenoot Ben Turner. Timo Kielich vervolledigde het podium. De eindzege in het klassement gaat naar onze landgenoot Toon Vandebosch (IKO Enertherm-Beobank).

Het was de Franse kampioen Maxime Bonsergent die de beste start nam op het bevroren parcours in Hoogerheide, maar wegrijden deed hij niet echt. Halfweg koers troepte nog steeds een groepje samen met onder meer Toon Vandebosch, Florian Vermeersch, Andreas Goeman, Bonsergent en enkele anderen. Intussen begon Pidcock, die af te rekenen had met materiaalpech in het begin van de wedstrijd, aan een inhaalrace.

Al snel pikte Pidcock vooraan opnieuw aan en afwachten deed hij niet. Hij trok er met Ben Turner vandoor, toonde zich net iets sterker dan zijn landgenoot en soleerde naar de zege in Hoogerheide, de tweede overwinning al voor de Europese kampioen in de Wereldbeker. Eerder was hij in Namen de beste.

De eindzege gaat naar Toon Vandebosch die 180 punten telt, twee meer dan de Fransman Antoine Benoist. Pidcock eindigt op een derde stek met 165 punten. Dankzij die eindzege in de Wereldbeker mag België zes landgenoten afvaardigen op het WK in Luxemburg. Naar alle waarschijnlijkheid wordt dat Andreas Goeman van Telenet-Fidea Lions, die net niet de selectie haalde.