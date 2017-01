Adams en Sweeck zeggen ziek af voor Hoogerheide

Na Wout van Aert (Crelan-Charles) kampt de Wereldbeker in het Nederlandse Hoogerheide met nog twee andere afzeggingen. Laurens Sweeck (Era-Circus) is zaterdagnacht ziek geworden en zal dus niet van de partij zijn. Ook Jens Adams (Pauwels Sauzen-Vastgoedservice) zegt ziek af.

“Laurens is deze nacht ziek geworden en heeft hoge koorts gemaakt”, klinkt het in het kamp van Era-Circus, “in samenspraak met zijn dokter is er beslist om vandaag niet te starten in Hoogerheide.” Ook de voorbije dagen voelde Sweeck zich niet al te best, maar hij kwam zaterdag toch aan de start in Zonnebeke waar hij op reserve reed en op een twaalfde plek eindigde. Door zijn forfait kan Sweeck, die vierde stond in klassement van de Wereldbeker, en slechts vier punten van een derde stek, een goede einduitslag vergeten. Sweeck maakt volgende week deel uit van de Belgische selectie op het WK.

Ook Jens Adams geeft zondag forfait. Hij reed in Zonnebeke, maar voelde daar al snel dat hij nog niet helemaal hersteld was van zijn ziekte van de voorbije week. “Ik was al wat ziekjes in de aanloop naar de Wereldbekermanche in Fiuggi”, aldus Adams op de website van zijn team. “Ik had onder meer koorts gemaakt. Deze week dacht ik genezen te zijn, maar dat bleek niet het geval. Toen ik zaterdag opstond, voelde ik me toch startklaar voor Zonnebeke, maar dat was dus een foute inschatting. Er zat weinig ‘power’ in de benen. Het heeft dan ook geen zin dat ik met dit gevoel van start ga in Hoogerheide. Ik zou daar maar weinig kunnen uitrichten.” Adams is komend weekend reserve voor het WK.