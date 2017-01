Heist verliest belangrijke match tegen Virton

Heist-op-den-Berg - Heist verloor in het verre Virton een belangrijke match met het oog op de vierde plaats. Het had voor de Heistenaren ook anders kunnen lopen.

Er was onder meer een niet gefloten strafschop op Challouk en een afgekeurde goal van Deflem.

In de eerste helft speelden de bezoekers een prima partij. Een fase op Challouk werd beoordeeld als een fout buiten de grote rechthoek. Tambeur beging dan een lichte fout en bij die actie werd de bal wel op de stip gelegd. Day scoorde. Net voor de rust kopte Tambeur na een vrije trap de bal door tot bij Deflem, die scoorde maar zijn goal werd afgekeurd. Na de pauze lag de match meer in balans. De tweede treffer werd na een hoekschop door de vrijstaande Okitokandjo in de bovenhoek gekopt.



Heist: Stroobants, Wijns, Webers, Grant (77' Badiane), Deflem (71' Troonbeeckx), Challouk, Merckx (71' Kabeya), Tambeur, Nwadikwa, Regnier, Ventose.

Doelpunten: 39' Day (strafschop), 65' Okitokandjo 2-0.

Gele kaarten (Heist): 38' Tambeur, 62' Stroobants, 79' Badiane.