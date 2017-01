NBA. San Antonio heeft verlenging nodig in clash tegen Cleveland

Titelkandidaat San Antonio Spurs heeft zaterdag na een verlenging met 115-118 gewonnen van regerend kampioen Cleveland Cavaliers in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA).

Kawhi Leonard vertolkte met liefst 41 punten een hoofdrol voor de Spurs, die nog steeds niet kunnen rekenen op sterspelers Tony Parker en Pau Gasol. Bij de Cavaliers waren LeBron James en Kyrie Irving de topschutters met ieder 29 punten.

Voor de Spurs was het 34e zege in 43 wedstrijden. Daarmee blijven ze op de tweede plaats in de Western Conference. In de Eastern Conference is de leidersplaats nog steeds in handen van de Cavaliers. De regerende kampioen heeft 30 zeges en 12 nederlagen op de teller staan.

