Veel volk en ambiance op tweede editie Mechels Schlagert

Mechelen - Honderden bezoekers hebben in de Nekkerhal een sfeervolle tweede editie van Mechelen Schlagert beleefd. Er komt zeker een derde festival.

De aanwezige ambiancemakers genoten van de optredens van De Romeo’s, Willy Sommers, Jettie Pallettie, Swoop en ook de Mechelse vedette Sam Gooris.

Veel ambiance en meezingers deden de toeschouwers uit de bol gaan om de polonaise te dansen. Het kan niet anders of er moet volgend jaar een derde editie komen. Zo’n festival hoort thuis in de Dijlestad. De mensen hebben zich geamuseerd, dat is belangrijk”, zeggen de tevreden organisatoren.