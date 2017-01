Portiers nemen dronken klant in het ootje met originele alcoholtest

Twee Duitse portiers hebben een dronken klant serieus in het ootje genomen. De man wou een club binnen, maar was duidelijk erg beschonken. De portiers beslissen hem aan een eigen soort alcoholtest te onderwerpen. Ze laten de man blazen op een wel erg ongewone “alcoholtester”. Want een echte tester hebben de portiers niet, en dus laten ze de man hard blazen... op de antenne van hun walkie talkie.

De dronken man is zo ver heen dat hij niet eens beseft dat dit geen echte alcoholtest is: “Nog, nog, nog!” manen ze hem aan terwijl de man zijn uiterste best doet hard te blazen, de antenne in zijn mond. “Het spijt me, te hoog promille”, zegt de ene portier uiteindelijk, waarna de dronken man weg strompelt en de portiers in lachen uitbarsten.