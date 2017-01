Boonen: “Altijd een volgwagen nodig op training, anders vinden ze je in de woestijn”

Tom Boonen traint al sinds maandag in Argentinië, waar hij over twee dagen aan de Vuelta a San Juan begint. In een koers met overwegend vlakke etappes is Fernando Gaviria eerste kopman bij Quick-Step Floors, maar ook Boonen wil graag sprinten. “Ik heb één of twee kansen, die ga ik proberen te grijpen.”

Tom Boonen zat op de officiële persconferentie van de 35ste Vuelta a San Juan helemaal centraal aan een heel lange tafel waar ook nog Rui Costa, Vincenzo Nibali, Fernando Gaviria, Elia Viviani en Bauke Mollema aanschoven. Boonen kreeg – ook van de plaatselijke pers – veruit het meeste vragen. Vragen om handtekeningen ook en om een reclameboodschap in te spreken voor de krant van de reporter in kwestie.

Boonen speelde prima zijn rol van race-ambassadeur, zoals het een toekomstig PR-man betaamt. “We zijn hier sinds maandag”, zo vertelde hij. “En de training gaat heel goed. We hebben de voorbije dagen korte en langere ritten gecombineerd. San Juan is een mooie regio, ik ben onder de indruk.”

Sunset over San Juan! In love with Argentina. #sanjuan Een foto die is geplaatst door tom boonen (@bomtoonen) op 17 Jan 2017 om 3:33 PST

Met de wateroutfit het water in

Alleen een beetje desolaat kennelijk: “Op training moet je wel altijd een volgwagen hebben”, aldus Boonen. “Anders vinden ze je in de woestijn mocht er iets gebeuren. (lacht)” Nogal wat renners maakten de voorbije dagen de vergelijking met Qatar: het landschap in wijnregio San Juan is misschien iets groener, maar net zo leeg en uitgestrekt.

Het is op dit moment ook bijzonder heet in San Juan, de ploeg werkte de voorbije week trainingen af in temperaturen dicht tegen de veertig graden. Zaterdag zaten ze meer dan vijf uur op de fiets, toen de ploeg de koninginnenrit – etappe vijf – met aankomst boven op Alto Colorado (2565m!) verkende. Afsluiter van de training is doorgaans een korte sessie in het buitenzwembad van Hotel Del Bono Park. Renners stappen dan van de fiets en duiken meteen in wieleroutfit het water in.

Boonen wil “een rit winnen”

“Ik spreek enkel voor mezelf, maar ik houd van de hitte”, zegt Boonen. “Dat is de reden dat ik naar hier ben gekomen. Om te trainen in deze omstandigheden en conditioneel een stap vooruit te zetten. Het wordt heet, maar doenbaar.”

Quick Step Floors wil in San Juan ‘een rit winnen’, wat gezien de sterkte van de ploeg een eerder bescheiden ambitie is. “Maar Fernando (Gaviria) is de eerste sprinter van het team”, zegt Boonen. “We gaan zo veel mogelijk voor hem doen, maar er zullen ook één of twee kansen voor mij komen en die ga ik proberen te grijpen. Het is de eerste race van het seizoen, dan is iedereen heel gemotiveerd om te winnen.”