Torenhoge blunder breekt Waasland-Beveren zuur op

KV Oostende heeft zijn eerste drie punten van na de winterstop beet. De Kustploeg overtuigde niet helemaal bij Waasland-Beveren, maar profiteerde van een ongelooflijke blunder achteraan bij de thuisploeg. Landry Dimata zorgde zo voor de 0-1 zege.

Yves Vanderhaeghe toverde een kleine verrassing uit zijn hoed. Franck Berrier, nochtans op dreef voor de winterstop, werd in de basis vervangen door Andile Jali. De Zuid-Afrikaan speelde dit seizoen nog maar 68 minuten, maar liet mooie dingen zien op stage. Bij Waasland-Beveren moest Cedomir Janevski het verlies van Siebe Schrijvers opvangen.

Oostende nam meteen het initiatief. De eerste noemenswaardige mogelijkheid is een knal van Adam Marusic, maar diens poging zeilde naast. Waasland-Beveren herstelde zich en kwam beter in de wedstrijd. Jens Cools kopte een zelf afgedwongen hoekschop maar net over. Niet veel later was Zinho Gano heel dicht bij een doelpunt. Een kopbal van Ibrahima Seck belandde via de paal voor de voeten van de spits, maar die miste (vanuit buitenspel) onbegrijpelijk. De beste kansen waren voor de Waaslanders, want Camacho zag op het halfuur zijn kopbal maar net naast gaan.

Blunder van jewelste

Het is een ongeschreven wet in het voetbal dat je het deksel op de neus krijgt als je zelf de kansen laat liggen. Waasland-Beveren werd op slag van rust fijntjes aan herinnerd. Met zijn drieën (!) gingen ze bij de thuisploeg in duel, zonder dat een speler van Oostende zich moeide. Ze kopten de bal naar de vrijstaande Dimata, die niet twijfelde en voor de voorsprong zorgde.

Met z’n drieën gaan ze in duel. Dimata profiteert. Foto: Play Sports

Na de rust was er heel wat minder opwinding. Köteles loste een vrije trap van Antonio Milic, maar zette zijn fout zelf recht. Waasland-Beveren kwam helemaal niet meer in het stuk voor en de beste kansen waren nog voor Oostende, maar de Kustploeg vergat de wedstrijd te beslissen. Dimata miste in het slot een grote kans alleen voor Köteles. De doelpuntenmaker was het overzicht kwijt en trapte onbesuisd over.