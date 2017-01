Laat doelpunt bezorgt Egypte de volle buit tegen Oeganda, Ghana geplaatst

Egypte heeft zaterdagavond met 1-0 gewonnen van Oeganda in het Gabonese Port-Gentil op de tweede speeldag in groep D van de Africa Cup. Met een doelpunt in de 89e minuut kroonde invaller Abdallah El-Said zich tot matchwinnaar. Door de nieuwe nederlaag is Oeganda uitgeschakeld op het toernooi. Ghana verzekerde zich eerder zaterdag al van een plaats in de kwartfinales na een 1-0 zege tegen Mali.

Met Mahmoud Hassan “Trezeguet” (door Anderlecht uitgeleend aan Moeskroen) bij Egypte en Farouk Miya (Standard) bij Oeganda stonden er twee spelers uit de Jupiler Pro League aan de aftrap. In een eerste helft die bol stond van de overtredingen, vooral aan Oegandese kant, werd er ondanks enkele kansen voor Egypte niet gescoord. Ook in de tweede helft leek er lang niet gescoord te worden, tot AS Roma-aanvaller Mohamed Salah de bal meegaf met invaller Abdallah El-Said en die Egypte op de valreep toch nog de drie punten bezorgde. Trezeguet moest na 80 minuten het veld verlaten, Miya volgde een minuut later zijn voorbeeld.

Egypte staat met de overwinning op de tweede plaats in groep D met vier punten. Ghana is groepsleider met het maximum van zes punten en is al geplaatst voor de kwartfinales. Mali staat derde met een punt en Oeganda kan zich met nul punten niet meer plaatsen voor de kwartfinales van het toernooi.

Ghana - Mali: 1-0

Zoals bij vrijwel iedere wedstrijd op deze Africa Cup waren er ook bij de wedstrijd tussen Ghana en Mali bekende gezichten van het Belgische voetbal op te merken. Bij Ghana kreeg Anderlecht-speler Frank Acheampong in tegenstelling tot de eerste groepswedstrijd nu wel een basisplaats als linksachter. Voor Gent-spits Kalifa Coulibaly was er bij Mali opnieuw geen basisplaats weggelegd. Antwerp-speler Mamoutou N’Diaye stond bij de Malinezen wel aan de aftrap.

Ghana won zijn eerste wedstrijd met het kleinste verschil van Oeganda en ook tegen Mali begon het goed aan de wedstrijd toen aanvoerder Asamoah Gyan “The Black Stars” na 21 minuten op voorsprong kopte. In de tweede helft ging Mali nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar Ghana-doelman Razak gaf geen krimp. Ook de inbreng van Kalifa Coulibaly in de 79e minuut bracht geen zoden meer aan de dijk voor Mali.