Negenhonderd vacatures bij spoornetbeheerder Infrabel

Kortrijk - Infrabel telt bijna 900 openstaande betrekkingen in heel België. De spoornetbeheerder gaat nu actief op zoek naar kandidaten en begint in West-Vlaanderen met een unieke campagne “Wuk peis je, ist etwuk vo gie? “ (Wat denk je? Is het iets voor jou). Die is zaterdag afgetrapt tijdens de voetbalderby KV Kortrijk - SV Zulte Waregem.

De komende jaren gaan heel wat babyboomers met pensioen en dreigt een personeelstekort bij Infrabel. Bijna 900 vacatures moeten ingevuld worden. In West-Vlaanderen alleen al zijn er momenteel 150 openstaande betrekkingen, terwijl naar verwachting de komende vijf jaar de helft van de werknemers bij Infrabel in de regio Kortrijk-Lichtervelde, en bij uitbreiding in heel Vlaanderen, met pensioen gaat.

In samenwerking met HR Rail lanceert Infrabel daarom de campagne “Wuk peis je, ist etwuk vo gie? “. Er wordt dus recht op de mensen toegestapt in hun plaatselijk dialect. Die campagne mondt op 3 en 4 februari meteen al uit in twee jobdagen in het Logistieke Centrum Infrastructuur van Kortrijk, waar de kandidaten tijdens een speeddate ondergedompeld worden in “de spoorwereld van Infrabel”.

Infrabel gaat op zoek naar verschillende profielen, maar het gaat vooral om technische jobs. Om de campagne in de kijker te zetten zal Infrabel een infostand plaatsen tijdens de match KV Kortrijk - SV Zulte Waregem en duizenden flyers uitdelen. Ook de stadionomroeper zal de boodschap van Infrabel in het West-Vlaams uitdragen. De komende weken zal er nog intensief reclame worden gemaakt op publieke plaatsen in de regio Kortrijk en scholen. Infrabel werkt ook nauw samen met de VDAB.

Het is de bedoeling om gelijkaarde campagnes uit te rollen in de rest van België.