Sp.a: “Antwerpen is labo van nationalistische waanideeën geworden”

Antwerpen - Zonder één naam te noemen, heeft Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws zaterdag hard uitgehaald naar het stadsbestuur van burgemeester Bart De Wever (N-VA), tijdens de lokale nieuwjaarsreceptie van de socialisten. “In plaats van gelijke kansen voorop te stellen, worden mensen gestraft omwille van hun achtergrond”, vindt Meeuws. “Dat is ‘Wir straffen das’ in plaats van ‘Wir schaffen das’. Antwerpen is een laboratorium geworden waar genadeloos geëxperimenteerd wordt met nationalistische waanideeën.” Over een mogelijke samenwerking met andere partijen had hij het ditmaal niet.

Meeuws hekelde zaterdag het stedelijke beleid op het vlak van onder meer sociale bescherming (“men stuurt erkende vluchtelingen gewoon de jungle in en neemt hun huurwaarborgen af”), mobiliteit (“er zijn meer trams en bussen nodig, niet minder”) en wonen (“projectontwikkelaars mogen om ter hoogst bouwen tegen de voorschriften in, in plaats van voor betaalbare woningen te zorgen”).

Sp.a zou andere keuzes maken, stelt hij, zoals een investeringsprogramma voor sociale huisvesting, beter aanspreekbare politiediensten en het begraven van de strijdbijl met de actiegroepen die de Oosterweelverbinding bestrijden. “Ik las maandag in een school in Hoboken de volgende boodschap van een leerling op een bord: ‘de juf knutselt de vleugels die ik nodig heb om hoger te kunnen vliegen’, wel, dat is de essentie van socialisme”, aldus Meeuws.

De Antwerpse sp.a-voorzitter en vermoedelijke lijsttrekker in 2018 deed ook opnieuw een oproep aan niet-politici om mee aan het verhaal van zijn partij te werken en zo de kloof tussen burger en politiek te verkleinen. “De mensen die op onze Facebookpagina’s een grote mond hebben, roep ik op om die ook op straat te tonen en bijvoorbeeld deel te nemen aan een van onze vele acties, zoals rond veilige straten”, zei Meeuws.