Jongen (16) opgepakt voor moord en kannibalisme

In de Indische stad Ludhiana is een 16-jarige jongen opgepakt voor de moord op een 9-jarig jongetje. De tiener wurgde de jongen en hakte daarop het lichaam van het kind in zes stukken, at van het menselijke vlees en dronk zijn bloed.

De 16-jarige en zijn slachtoffer woonden in dezelfde straat. Volgens de politie gedroeg de jongen zich na de moord normaal: toen hij thuiskwam, maakte hij zelfs nog eten klaar voor zijn vader.

Even later vond de politie het onthoofde lichaam van de 9-jarige jongen op een braakliggend stuk grond in de buurt. Toen ze camerabeelden uit de buurt analyseerden, kwamen ze de tiener op het spoor. Hij bekende nadien de gruwelijke feiten.

Hij had de jongen maandag meegelokt met de smoes hem aan wat touw voor zijn vlieger te helpen. Daarop wurgde hij de jongen en nam hij zijn lichaam mee naar de badkamer. Daar deed hij zijn kleren uit en sneed hij hem in stukken met een scherp stuk tuingereedschap. Later stak hij alle stukken in een zak, die hij vervolgens dumpte. Het hart van de jongen gooide hij op zijn schoolterrein, naar eigen zeggen “omdat hij de leraars haatte en de school een slechte naam wilde bezorgen.”

“We hebben te maken met een kannibaal, de jongen hunkert naar mensenvlees. Hij vertelde ons dat hij soms zin had om rauwe kip te eten en zelfs de drang had zijn eigen ledematen te verorberen”, zegt een lokale ondercommissaris. De tiener wacht nu in de gevangenis zijn proces af.