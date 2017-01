“Laat iedereen etentjes aftrekken van belastingen”

Horecafederatie Belgian Restaurants Association (B.R.A.) komt met een opvallend voorstel om de horeca te stimuleren. De vereniging stelt voor om de fiscale aftrekbaarheid van restaurantkosten uit te breiden, in die mate zelfs dat ook particulieren een etentje voor een stuk van de belastingen zouden kunnen aftrekken.

B.R.A. werd opgericht door een dertigtal restaurantzaakvoerders en telt naar eigen zeggen al 450 leden. De organisatie komt met een herstelplan voor de horeca naar aanleiding van de invoering van de witte kassa. Horecazaken die de kassa nog niet hebben aangeschaft of niet activeerden, moeten weten dat iedereen die kassa uiteindelijk zal moeten hebben, is de boodschap. “Alle politieke beleidsmensen, ongeacht hun partij, die wij over dit vraagstuk hebben aangesproken, stellen met klem dat in dit dossier het speelkwartier nu echt voorbij is.”

De stok komt er dus sowieso, maar de restauranthouders achter B.R.A. willen daar graag een wortel bij. “In deze benadering smaken wij, als koks, vooral de wortel van de fiscale aftrekbaarheid.” Concreet stelt de organisatie voor dat de belastingadministratie enkel nog uitgaven zou aanvaarden als aftrekbare kosten als die gestaafd worden door een kasticket van een witte kassa. “Dan zullen alle restaurants in het land onmiddellijk hun kasregister activeren, omdat de klanten erom vragen, en de oneerlijke concurrentie zal meteen voltooid verleden tijd worden.”

40 miljoen voor schatkist

Maar de organisatie wil meer. “Vandaag kunnen zelfstandigen en ondernemingen hun restaurantkosten ter hoogte van 69 procent als beroepskosten inbrengen. Waartoe dient deze arbitraire beperking tot 69 procent? “, klinkt het. Een aftrekbaarheid van 100 procent “zou een stimulerende effect hebben op de sector en ook de economische groei in België bevorderen”, zegt B.R.A, die eraan toevoegt dat de maatregel ook meer inkomsten zou genereren en tegelijk banen creëren.

Nog beter zou het volgens B.R.A. zijn mochten ook particulieren restaurantkosten fiscaal kunnen aftrekken. De organisatie onderzocht een werkhypothese die voor particulieren 20 procent aftrekbaarheid van de restaurantkosten voorziet, met een maximum van 5.000 euro per jaar, wat neerkomt op maximaal 1.000 euro afgetrokken uitgaven per jaar en per belastingplichtige. Volgens de B.R.A. kan die maatregel op jaarbasis 40 miljoen euro aan de schatkist opleveren. B.R.A. stelt voor om na te denken over een invoering hiervan vanaf volgend jaar.