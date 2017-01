Precies ‘Mission Impossible’: moeder sluipt de kamer uit wanneer kind in slaap valt

Als ouder herken je het misschien: muisstil uit de kamer moeten sluipen wanneer je kind in slaap is gevallen. Het is een kunst die de Zuid-Afrikaanse Caryn Morris blijkbaar tot in de puntjes beheerst. Haar manier is bovendien zo origineel dat ze op enkele dagen tijd een internetsensatie werd.

Echtgenoot Tyrone Morris plaatste de grappige beelden vorige week op zijn Facebook-account. De video toont hoe de moeder op de vloer ligt en in ware ‘Mission Impossible’-stijl naar de deur kruipt. De sluiptechniek had ook succes, aangezien haar slapende zoontje de hele tijd niks in de gaten had. Intussen zijn de beelden al zo vaak gedeeld dat al meer dan 16 miljoen mensen de video hebben bekeken.