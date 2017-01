Met deze cijfers maak je het meest kans op de lotto-prijspot

De Nationale Loterij heeft vorig jaar voor 1,183 miljard aan loterij-producten verkocht. Maar de echte winnaars zijn de spelers zelf: meer dan 66 miljoen spelers krijgen 865,5 miljoen euro uitbetaald, goed voor een absoluut record. En met deze cijfers heb je het meeste kans om ook het grote lot te winnen.

In 2015 werd 663 miljoen euro verdeeld onder de lotto-winnaars. Niet mis, maar met 865,5 miljoen euro was 2016 een absoluut recordjaar. “Twee EuroMillions-winnaars en ­enkele Lotto-miljonairs duwden de cijfers de hoogte in”, zegt gedelegeerd bestuurder Janie Haek. “Daarnaast sloegen ook andere producten aan. Het nieuwe trekkingsspel, My Bonus, dat bij een EuroMillions-biljet zit. Of de Cash ­Family-krasspelen, met een omzet van 32 miljoen euro op zeven maanden.”

Ook het online spelen neemt toe, maar de absolute topper blijft Euromillions. Goed voor ruim een derde van de omzet en vorig jaar nog populairder dan de klassieke lotto.

Maar om daar de het grote lot te winnen, moet je natuurlijk wel de juiste cijfers aanvinken. De Nationale Loterij heeft vandaag statistieken vrijgegeven waarin de meest getrokken cijfers opgelijst worden.

Voor de ‘klassieke’ nationale lotto-trekking blijkt het nummer 38 het vaakst uit de trommel te rollen. Exact 107 keer werd 38 getrokken , goed voor een percentage van 19,31 procent. Andere nummers die het doorgaans goed doen zijn 20 (18,95 procent), 36 (18,77 procent), 21 (18,41 procent), 18 (18,23 procent), 27 (17,51 procent), 28 (17,51 procent), 25 (16,79), 41 (16,79 procent) en 14 (16,61 procent).

Bij Euromillions steken er twee nummers met kop en schouders bovenuit: 27 komt in 23,54 procent van de gevallen uit de trommel en ook 10 doet het met 20,59 procent opvallend goed. Andere nummers die vaak terugkomen zijn 7 (17,65 procent), 20 (17,65 procent), 23 (17,65 procent), 11 (14,71 procent), 3 (14,41 procent), 6 (14,71 procent), 12 (14,71 procent) en 17 (14,71 procent).

Maar voor u onmiddellijk naar de krantenwinkel holt om een formulier met deze cijfers in te vullen: wellicht zal u niet de enige zijn die voor de vaakst getrokken nummers kiest, dus als u wint zal u de winst moet delen met andere spelers. Maar zijn enkele Euromillions niet al meer dan goed genoeg?