Le Pen: “Europa gaat ontwaken in 2017”

Er komt dit jaar een electorale revolte in Europa. Dat heeft Marine Le Pen, voorzitter van het Franse Front National, zaterdag in Koblenz gezegd op een congres van de ENV (Europa van Naties en Vrijheid), de eurosceptische en extreemrechtse fractie in het Europees Parlement.

ENV geeft in Koblenz het startschot van de “Europese verkiezingscampagne”. In Duitsland, Frankrijk en Nederland vinden dit jaar parlementsverkiezingen plaats.

Met de Brexit en de eedaflegging van Donald Trump in het achterhoofd, voorspelt Le Pen dat de Franse, Nederlandse en Duitse kiezers “het gezicht van Europa kunnen veranderen”. “In 2016 is de Anglosaksische wereld ontwaakt. In 2017 zullen de volkeren van continentaal Europa ontwaken, ik ben ervan overtuigd.”

Naast Le Pen zijn Frauke Petry, voorzitster van het Duitse AfD, en onder meer Geert Wilders van de Nederlandse PVV en Matteo Salvini van het Italiaanse Lega Nord naar Koblenz afgezakt. Ook Gerolf Annemans van Vlaams Belang is aanwezig.