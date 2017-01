Emotioneel afscheidsfeest van Mechelse Geburenkringen

Mechelen - In de Keldermanszaal is op een passende wijze het tijdperk afgesloten van het Verbond der Mechelse Geburenkringen. Na tachtig jaar gaan de boeken dicht. Twee pioniers werden als ‘Verdienstelijke Mechelaars 2016’ in de bloemen gezet.

Veel speeches en dankwoorden in de Keldermanszaal als afscheid aan het Verbond der Mechelse Geburenkringen. Allemaal gericht aan voorzitter Jean Aerts en Nini Tremerie, opperdekenin-secretaris die 35 jaar de geburenkringen door mooie periodes hebben geloodst. Terecht ging de laatste medaille én ereteken van de Verdienstelijke Mechelaar 2016 naar Nini en Jean. “Een gepast eerbetoon voor een leven van toewijding en veel sociaal engagement”, zo liet burgemeester Bart Somers weten.

Tijdens de speeches werden veel herinneringen opgehaald. Meteen was de toon gezet van een avondje lachen en véél pinten drinken. Want schepen van Burgerzaken, Marc Hendrickx (N-VA) kondigde aan dat alle aanwezigen de hele avond op kosten van de stad mochten drinken. Met gevolg dat de tappers achter de toog méér dan hun werk hadden.

Het was voor de twee Verdienstelijke Mechelaars soms wel een héél emotioneel moment. Héél begrijpelijk vond ook Charles Leclef, zaakvoerder van brouwerij Het Anker, waar het Verbond tachtig jaar geleden uit de grond werd gestampt. “Mijn grootvader, Charles Van Breedam – ook bierbrouwer – heeft in het voortbestaan van het Verbond een grote rol gespeeld. Spijtig dat dit verdwijnt maar in deze maatschappij moet je soms realist zijn. De boegbeelden nemen op een gepast ogenblik afscheid”, zegt de Mechelse bierbrouwer.

Het Verbond mag dan wel ophouden te bestaan, Jean en Nini blijven actief in het Mechelse verenigingsleven, inzonderheid het carnaval dat er straks weer aankomt.

Begin jaren zestig telde het Verbond zelfs 39 aangesloten geburenkringen. Met het opdoeken van het Verbond blijft er nog één over: de Katanga. “En we blijven als ‘laatste der Mohikanen’ bestaan. Dat was de wens van onze vorig jaar overleden erewijkburgemeester Paul Spans. In augustus gaan we onze 84ste wijkkermis houden en plezier maken in onze wijk. Als we de steun krijgen van de stad om de tent te betalen, anders gaat het niet”, zegt Katanga-voorzitter François Stok.

