Neuville diept voorsprong in Rally van Monte Carlo verder uit

Thierry Neuville (Hyundai i20) staat halverwege de derde dag nog wat steviger aan de leiding in de Rally van Monte Carlo, dat is de openingsmanche van het seizoen in het WRC-kampioenschap.

Onze landgenoot won zaterdagvoormiddag de negende klassementsproef, in de tiende chronorit was de Brit Elfyn Evans (Ford Fiesta RS) de snelste. In de stand na tien klassementsproeven heeft de 28-jarige Neuville een voorsprong van een minuut op zijn eerste achtervolger, de Franse regerende wereldkampioen Sébastien Ogier (Ford Fiesta RS). De derde plaats is voor diens Estse ploegmaat Ott Tänak.

Zaterdagnamiddag worden er nog drie klassementsproeven gereden. De Rally van Monte Carlo eindigt zondag.

Vorig jaar werd Neuville derde in Monte Carlo, in 2015 vijfde. Bij zijn eerste drie deelnames, van 2012 tot 2014, haalde hij de finish niet. Ogier won de rally in 2016 een derde keer op rij en zette zich zo op weg naar een vierde opeenvolgende wereldtitel. Vicewereldkampioen Neuville mikt in Monte Carlo op een derde WRC-zege. In 2014 won hij de Rally van Duitsland, in 2016 de Rally van Italië.

Stand na KP10:

1. Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul (Bel/Hyundai i20) 2u38:43.7

2. Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (Fra/Ford Fiesta RS) op 1:00.7

3. Ott Tänak-Raigo Molder (Est/Ford Fiesta RS) 1:12.0

4. Jari-Matti Latvala-Miikka Anttila (Fin/Toyota Yaris) 2:50.9

5. Dani Sordo-Marc Marti (Spa/Hyundai i20) 3:26.5

6. Craig Breen-Scott Martin (Ier-GBR/Citroën DS3) 3:38.5

7. Elfyn Evans-Daniel Barritt (GBr/Ford Fiesta RS) 8:16.9

...

Opgaves:

Hayden Paddon-John Kennard (NZe/Hyundai i20), ongeval (KP1)

Stéphane Lefebvre-Gabin Moreau (Fra/Citroën C3), koppeling (KP2)

Kris Meeke-Paul Nagle (GBr-IRL/Citroën C3), ophanging (KP4)

Juho Hanninen-Kaj Lindström (Fin/Toyota Yaris), vleugel (KP5)

Winnaars KP’s: Ogier (KP7, KP8), Tänak (KP3), Neuville (KP2, KP4, KP5, KP6, KP9), Evans (KP10), KP1 geannuleerd