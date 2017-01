Vrouw raakt gewond bij blussen van klein brandje

Sint-Katelijne-Waver - In het fort van Sint-Katelijne-Waver ontstond zaterdagmiddag een klein brandje. In een kamer die gebruikt wordt door een kunstatelier had een hoeveelheid textiel vuur gevat op een gasvuurtje. Eén persoon raakte lichtgewond.

Kunstatelier ’t Fort organiseert regelmatig workshops in het Katelijnse fort. En dat was ook zaterdag het geval. Om het voldoende warm te krijgen werd een bijzetvuurtje op gas in één van de kamers zet. “En het textiel dat daar op lag heeft vuur gevat”, zegt brandweerofficier Ronny Cornelis. “De aanwezigen hebben de vlammen zelf kunnen doven met een brandblusapparaat. Maar één van hen liep daarbij wel wat brandwonden op in het aangezicht en is voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht.”

De brandweer kon haar tussenkomst beperken tot een grondig controle. Het bijzetvuurtje werd naar buiten gebracht.